Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt endet an Garagenwand

Rülzheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 08:45 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein verunfallter Pkw in einem Vorgarten in Rülzheim gemeldet. Eine 43-jährige Frau aus Rülzheim verlor nach ersten Erkenntnissen im Daimlerring die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchschlug einen Metallzaun und wurde erst durch die Garagenwand nach Überfahren einer Grünfläche gestoppt. Die Fahrerin war mit 3,53 Promille stark alkoholisiert und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eröffnet, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 8000,-EUR. Die Garagenwand wurde ebenfalls in einer Höhe von circa 1000,-EUR beschädigt. Die Frau aus Rülzheim wurde beim Verkehrsunfall nach medizinischer Begutachtung im Krankenhaus nicht verletzt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

