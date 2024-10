Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Gelb blinkende Ampel überfahren - Unfall

Duisburg (ots)

Im Kreuzungsbereich Beecker Straße / Hamborner Straße sind am frühen Mittwochmorgen (30. Oktober, 5:10 Uhr) zwei Fahrzeuge kollidiert. Ein 28-Jähriger im Renault Clio berichtete den Polizisten, dass er aus der Hamborner Straße kommend die Beecker Straße überqueren wollte. Hierbei habe die Ampel gelbes Blinklicht angezeigt. Er habe dies mit dem normalen Gelblicht verwechselt und sei daraufhin in die Kreuzung gefahren - ohne Vorfahrt zu gewähren. Der 28-Jährige stieß mit einem Renault Master zusammen, woraufhin sein Beifahrer verletzt wurde. Rettungssanitäter behandelten den Mann vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Was bedeutet eine gelb blinkende Ampel und wie verhalten Sie sich richtig?

Eine gelb blinkende Ampel signalisiert, dass besondere Vorsicht geboten ist und kommt z. B. in den Abend- und Nachtstunden vor. Sie soll in aller Regel auf das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" hinweisen. Hier kommen ein paar Tipps, damit Sie sicher ankommen:

Langsam fahren: Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit, um besser auf unerwartete Situationen reagieren zu können.

Ausschau halten: Sehen Sie sich aktiv in der Umgebung um, um Fußgänger, Radfahrer oder andere Fahrzeuge zu erkennen.

Vorfahrt beachten: Überprüfen Sie zusätzlich, ob andere Verkehrsschilder oder -zeichen Ihnen Vorfahrt geben oder entziehen.

