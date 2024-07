Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einsatz der Feuerwehr in Blexen

Delmenhorst (ots)

Die Feuerwehr musste am Mittwoch, 17. Juli 2024, zu einem Brand in Blexen ausrücken.

Anwohner aus der Achternstraße wählten gegen 10:55 Uhr den Notruf und meldeten ein brennendes Haus in der Nachbarschaft. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Blexen, Nordenham und Einswarden am Brandort in der Straße "Tiefel" eintrafen, drohten die Flammen von einer brennenden Veranda auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses überzugreifen. Durch den schnell eingeleiteten Löschangriff der etwa 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das aber verhindert werden. Der 68-jährige Bewohner hatte sich zwischenzeitlich bereits in Sicherheit begeben und blieb unverletzt.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Der Einsatz war gegen 12:15 Uhr beendet.

