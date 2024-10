Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Kollision im Kreuzungsbereich - Zwei Verletzte

Duisburg (ots)

Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag (29. Oktober, 16:05 Uhr) im Kreuzungsbereich Lauerstraße / Schillerstraße zusammengestoßen. Eine 23-jährige Volvo-Fahrerin schilderte den alarmierten Polizisten, dass sie von der Schillerstraße kommend nach links in die Lauerstraße abbiegen wollte. Dabei nahm sie einem 21-Jährigen in einem VW Fox die Vorfahrt und kollidierte mit seinem Fahrzeug. Die Frau kam mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige wurde vor Ort behandelt.

Da Betriebsstoffe aus dem VW ausliefen, streute die Feuerwehr den Boden ab. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

