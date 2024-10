Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Lebensgefährtin tödlich verletzt - 46-Jähriger in Haft

Duisburg (ots)

Die Polizei ist am Samstag (26. Oktober, gegen 13:40 Uhr) zu einem Mehrfamilienhaus an der Aakerfährstraße gerufen worden. Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte, weil eine Nachbarin (44) mit lebensgefährlichen Stichverletzungen aus dem Haus rannte und auf dem Gehweg zusammenbrach. Rettungssanitäter behandelten die 44-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) vor Ort, ehe sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort erlag sie wenige Stunden später ihren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als Tötungsdelikt; die Polizei Duisburg hat eine Mordkommission eingerichtet. Nach bisherigem Kenntnisstand soll die Frau von ihrem Lebensgefährten (46, deutsch/polnische Staatsangehörigkeit) in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer verletzt worden sein. Der Mann flüchtete daraufhin und wurde kurze Zeit später von den Beamten an der Blumenthalstraße festgenommen. Da der Verdächtige eine Verletzung an der Hand hatte, wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus und anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. In Tatortnähe fanden die Einsatzkräfte das mutmaßliche Tatmittel.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der 46-Jährige wegen des Verdachts des Mordes einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell