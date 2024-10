Polizei Duisburg

POL-DU: Verdächtiger Gegenstand stellt sich als Attrappe heraus

Duisburg-Hochfeld (ots)

Am Samstagmorgen (26. Oktober, 05:20 Uhr) belieferte ein LKW-Fahrer ein Seniorenzentrum in Duisburg-Hochfeld. Während des Liefervorgangs meldete der Fahrer einen verdächtigen Gegenstand an seinem Fahrzeug. Da das Gefahrenpotential des Gegenstandes zunächst nicht eingeschätzt werden konnte, wurde der Gegenstand durch die Entschärfer des Landeskriminalamts begutachtet. Abschließend wurde der Gegenstand als ungefährlich eingestuft und sichergestellt. Die Fahndung und Ermittlungen nach einer verdächtigen Person, welche sich im Nahbereich auffällig verhielt dauern an. Während der Zeit des polizeilichen Einsatzes wurde die Karl-Jarres-Straße zwischen Heerstraße und Johanniterstraße gesperrt. #Bö

