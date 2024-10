POL-DU: Neudorf-Nord: Trickbetrüger bringt Senior um sein Erspartes

Duisburg (ots) - Am Sonntag (27. Oktober, 10.00 - 17.00 Uhr) findet in Duisburg erneut der "Aktionstag des Einbruchschutzes" statt. Die Polizei Duisburg bietet dazu auf der Wache Ruhrort kostenlose Beratungen zum Thema Wohnungseinbruchschutz an und lädt zu spannenden Einblicken in den Polizeialltag ein. Dabei ...

mehr