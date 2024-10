Polizei Duisburg

POL-DU: "Aktionstag des Einbruchschutzes" und spannende Einblicke durch die Virtual Reality-Brille

Duisburg (ots)

Am Sonntag (27. Oktober, 10.00 - 17.00 Uhr) findet in Duisburg erneut der "Aktionstag des Einbruchschutzes" statt. Die Polizei Duisburg bietet dazu auf der Wache Ruhrort kostenlose Beratungen zum Thema Wohnungseinbruchschutz an und lädt zu spannenden Einblicken in den Polizeialltag ein.

Dabei erfahren interessierte Bürgerinnen und Bürger Tipps und Tricks, wie sie ihr Zuhause richtig sichern können. Experten aus der Einbruchsprävention zeigen, wie man sich effektiv schützen kann: Zum Beispiel durch den Einbau von Sicherheitstechnik oder einfache Verhaltensmaßnahmen.

Neben der technischen Beratung zum Thema Einbruchschutz haben besonders junge Menschen an diesem Tag die Möglichkeit, hautnah in den Polizeialltag zu schnuppern. Mithilfe von Virtual Reality können Interessierte auf digitale Streife gehen und erleben, wie sich der Berufsalltag von Polizeibeamtinnen - und beamten gestaltet. Von der Simulation eines Einsatzes bis hin zu realistischen Streifenszenarien wird hier gezeigt, wie vielseitig und aufregend der Polizeidienst ist.

Seit 2019 findet der landesweite, präventiv ausgerichtete Aktionstag gegen Einbruch statt. Passend zu Beginn der dunklen Jahreszeit und der Zeitumstellung am letzten Oktoberwochenende nehmen alle Kreispolizeibehörden (KPB) landesweit an dieser Aktion teil. Nachdem die Fallzahlen beim Wohnungseinbruchdiebstahl jahrelang rückläufig waren, steigen sie seit dem Jahr 2022 - vermutlich auch aufgrund des Wegfalls der Corona-Maßnahmen - in NRW wieder an. So wurden im Jahr 2023 in ganz NRW mehr als 27.060 Fälle verzeichnet, im Jahr 2022 waren es noch 23.528 Fälle. In Duisburg ist es im Bereich der Wohnungseinbrüche entgegen dem nrw-weiten Trend zu einem Rückgang von 1135 Fälle (2022) auf 977 Fälle (2023) gekommen.

