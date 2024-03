Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit verletztem Radfahrer

Fulda. Ein 56-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (25.03.) leicht verletzt. Ein 38-jähriger Nissan-Fahrer befuhr gegen 12:30 Uhr die Petersberger Straße aus Richtung "Am Emaillierwerk" kommend in Fahrtrichtung Heinrichstraße und benutzte hierzu nach aktuellem Kenntnisstand den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. An einer Ampel wollte er nach rechts in die Heinrichstraße abbiegen. Hierbei kam es aus noch unbekannten Gründen zum Zusammenstoß mit dem 56-jährigen Radfahrer, welcher den Radfahrstreifen der Petersberger Straße aus Richtung "Am Emaillierwerk" kommend befuhr und beabsichtigte geradeaus in Richtung Rabanusstraße weiterzufahren. Durch den Zusammenstoß fiel der 56-jährige von seinem Fahrrad. Er wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 650 Euro.

Unfall mit Zweiradfahrer

Fulda. Ein 62-jähriger Radfahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (26.03.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 11:50 Uhr den Fahrradstreifen der Karl-Storch-Straße in absteigender Richtung. Ein 35-jähriger Daimler-Truck-Fahrer wollte nach derzeitigen Informationen zeitgleich von einer Firmenausfahrt nach rechts in die Karl-Storch-Straße einfahren. Dabei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß, durch welchen der Radfahrer stürzte. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von rund 450 Euro.

E-Roller-Fahrer gestürzt

Haimbach. Bei einem Unfall am Dienstag (26.03.) erlitt ein 16-jähriger E-Roller-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 23 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug den Feldweg vom Grillplatz Schulzenberg kommend in Fahrtrichtung Elchstraße. Auf einer Bodenwelle verlor er dabei nach momentanen Erkenntnissen aus noch unbekannter Ursache das Gleichgewicht, prallte gegen einen Begrenzungspoller und kam anschließend zu Fall. Der 16-jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand darüber hinaus geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall im Vorbeifahren

Rotenburg. Am Montag (25.03.), gegen 17.05 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Rotenburger mit seinem Dacia-Kombi den Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Straße "Hinterer Breitenbacher Weg", um auf den Parkplatz des Freizeitgeländes "Strochensee" zu gelangen. Eine 34-jährige Fußgängerin aus Rotenburg lief zeitgleich mit ihrem dreijährigen Sohn und ihrem Hund entlang des Weges Richtung "Strorchensee". Aus noch unbekannten Gründen streifte der Autofahrer die 34-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand mit dem Außenspiegel, sodass diese stürzte und sich leicht verletzte.

Polizeistation Rotenburg

Auffahrunfall

Kirchheim. Am Dienstag (19.03.), gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrer aus Ottrau mit einem Lkw die Industriestraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Feldgemarkung. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Stade bog derweil von dem dortigen Parkplatz eines Restaurants auf die Industriestraße ein. Dabei stieß er aus noch unklarer Ursache gegen die hintere Stoßstange des Lkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Polizeistation Bad Hersfeld

