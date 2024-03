Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Unbekannte entwendeten am Freitag (22.03.), zwischen 8 Uhr und 21 Uhr, das Kennzeichen "721 PIL" eines E-Rollers. Zur Tatzeit stand das Elektrokleinstfahrzeug auf dem Gelände einer öffentlichen Schule in der Heinrich-Leußler-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell