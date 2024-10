Polizei Duisburg

POL-DU: Handtaschenräuber gefasst

Obermeiderich (ots)

Durch das beherzte Eingreifen von Zeugen konnte am Donnerstag (24. Oktober, 17:30 Uhr) ein 34-Jähriger festgenommen werden, der auf der Bertha-von-Suttner-Straße einer 73-jährigen Dame die Handtasche entrissen hatte. Die Seniorin hatte zunächst noch ihre Tasche festhalten können. Daraufhin verstärkte der Mann den Zug an der Handtasche, worauf die Seniorin zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Erst als sie versuchte aufzustehen, gelang es dem Mann, ihr die Handtasche wegzureißen. Aufmerksame Zeugen kamen der Frau zu Hilfe und nahmen die Verfolgung des Tatverdächtigen auf. Sie konnten diesen schließlich stellen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Auch die Handtasche konnte der Seniorin wieder übergeben werden. Der wohnungslose 34-Jährige wurde am Freitag (25. Oktober) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einliefern ließ.

