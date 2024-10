Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (86) bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bochum (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen 21. Oktober, gegen 8.30 Uhr, in Bochum-Weitmar.

Ein 87-jähriger Bochumer wollte mit seinem Auto im Bereich der Elsa-Brändström-Straße, zwischen den Straßen "Am Thie" und "Am Hunnepoth", rückwärts in eine Einfahrt fahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit seiner 86-jährigen Ehefrau, die sich außerhalb des Fahrzeugs befand. Der Bochumer fuhr dann weiter rückwärts und stieß gegen eine Hauswand.

Die Bochumerin wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt. Trotz umfangreicher Rettungsmaßnahmen verstarb sie kurz darauf im Krankenhaus.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

