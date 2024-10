POL-BO: Unfall in Bochum-Eppendorf: Fußgängerin (83) wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Herne (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch am Samstag, 19. Oktober, im Herner Stadtteil Unser Fritz haben Einsatzkräfte der Polizei zwei Tatverdächtige (17 und 18 Jahre) vorläufig festgenommen. Ein Herner meldete der Polizei gegen 4.50 Uhr, dass gerade in seine Wohnung an der Fred-Endrikat-Straße eingebrochen worden sei. Zwei Tatverdächtige seien zu Fuß ...

