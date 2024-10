POL-BO: Nach Wohnungseinbruch: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Herne (ots) - Nach einem Raubdelikt in Herne am Freitagabend, 18. Oktober, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Eine 36-jährige Hernerin war nach eigenen Angaben gegen 21.10 Uhr fußläufig auf dem Gehweg der Nordstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung Bertastraße fasste ein unbekannter Mann sie am Arm und forderte die Herausgabe ihres Mobiltelefons, welches sie in der Hand hielt. Bevor die Hernerin reagieren ...

