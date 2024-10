Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Herne gesucht

Herne (ots)

Nach einem Raubdelikt in Herne am Freitagabend, 18. Oktober, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.

Eine 36-jährige Hernerin war nach eigenen Angaben gegen 21.10 Uhr fußläufig auf dem Gehweg der Nordstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung Bertastraße fasste ein unbekannter Mann sie am Arm und forderte die Herausgabe ihres Mobiltelefons, welches sie in der Hand hielt. Bevor die Hernerin reagieren konnte, entriss der Unbekannte ihr das Handy und entfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird laut Zeugenangaben wie folgt beschrieben: männlich, "westeuropäisch", etwa 35 bis 45 Jahre alt, ca. 180 bis 190 cm groß, schlanke Statur, blonde Haare, "ungepflegtes" Erscheinungsbild, fehlender Eckzahn. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Pullover mit blauer Aufschrift.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell