Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg- Durchsuchungsmaßnahmen im Betäubungsmittelverfahren

Nienburg (ots)

(Oth) In einem umfangreichen Betäubungsmittelverfahren, welches sich gegen mehrere Beschuldigte richtet, hat die Polizeiinspektion Nienburg/ Schaumburg in den frühen Morgenstunden des 16.04.2024 mit einem großen Kräfteaufgebot insgesamt 14 Durchsuchungsbeschlüsse in Niedersachen und Nordrhein-Westfalen umgesetzt.

Die Durchsuchungen wurden durch die Staatsanwaltschaft Bückeburg angeregt und durch das Amtsgericht Bückeburg angeordnet. Gemeinsam mit Unterstützungskräften, wie z. B. der Bereitschaftspolizei und dem Spezialeinsatzkommando, wurden Objekte in Bückeburg, Rinteln, Minden, Ilserheide und Luden durchsucht. Unter anderem befanden sich eine Bar und ein Vereinsheim sowie mehrere Privathäuser unter den Durchsuchungsobjekten.

Bei dem Verfahren sind insgesamt 12 Personen (deutsche, portugiesische, kosovarische und albanische Staatsangehörige) im Alter von 19 bis 50 Jahren dringend tatverdächtig, mit Kokain in geringer Menge gehandelt zu haben. Seit August 2022 sind der Polizei in diesem Zusammenhang über 400 Taten bekannt geworden.

Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem ein Dodge Challenger, fünf Geldspielautomaten, über 21.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung, vierzehn Smartphones, vier verbotene Stichwaffen, Goldschmuck, Betäubungsmittel, Tabletten und diverse Speichermedien beschlagnahmt.

Gegen zwei Beschuldigte lagen im Zusammenhang mit dem Betäubungsmittelverfahren Haftbefehle vor, die im Rahmen der Durchsuchungen ebenfalls vollstreckt werden konnten. Sie werden noch am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell