POL-DU: Alt-Homberg: Polizei stoppt flüchtenden Rollerfahrer

Duisburg-Hochfeld (ots) - Am Samstagmorgen (26. Oktober, 05:20 Uhr) belieferte ein LKW-Fahrer ein Seniorenzentrum in Duisburg-Hochfeld. Während des Liefervorgangs meldete der Fahrer einen verdächtigen Gegenstand an seinem Fahrzeug. Da das Gefahrenpotential des Gegenstandes zunächst nicht eingeschätzt werden konnte, wurde der Gegenstand durch die Entschärfer des Landeskriminalamts begutachtet. Abschließend wurde der ...

mehr