Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Acht Post-Transporter gestohlen - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte sind in dem Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen (26. bis 28. Oktober) in den Zustellstützpunkt eines Post-Unternehmens an der Beethovenstraße eingebrochen. Sie entwendeten 27 Fahrzeugschlüssel, acht Transporter (VW T6, VW Caddy, 2x Ford Transit Custom, 2x Renault Trafic, 2x Fiat Ducato), Tankkarten, diverse Postsendungen sowie einen Laptop.

Streifenpolizisten konnten am Montag (28. Oktober) zwei der gestohlenen Fahrzeuge im Bereich Hochfelder Straße/Gudrunstraße sicherstellen. Nach den restlichen Transportern und den Tätern wird weiterhin gefahndet. Die Kripo sucht Zeugen, die den Einbruch bemerkt haben, Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können oder auch einen verdächtigen Post-Transporter im Stadtgebiet sehen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell