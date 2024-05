POL-PB: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Delbrück/ Hövelhof (ots) - (SH) Die Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in ein Einfamilienhaus in Hövelhof-Hövelriege, Im Winkel, und in einen Hofladen in Delbrück-Steinhorst, Kaunitzer Straße. Unbekannte verschafften sich in Hövelhof-Hövelriege zwischen Montag, 13. Mai, 10.00 Uhr bis 21.00Uhr, Zutritt zur Garage des Wohnhauses, entwendeten Werkzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Einen weiteren Einbruch ...

