POL-DU: Polizei klärt Einbruchsserie auf

Seit Juni 2024 wurden vermehrt Einbruchsdiebstähle insbesondere in den nördlich gelegenen Stadtteilen von Duisburg verzeichnet.

Einer im August 2024 gegründeten Ermittlungskommission der Duisburger Polizei gelang es nun, in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Duisburg, eine Einbruchsserie aufzuklären.

Die akribische Arbeit der Ermittlerinnen und Ermittler zahlte sich aus: es konnten 17 Tatverdächtige im Alter von 14 bis 20 Jahren identifiziert werden. Es handelt sich bei den durchweg männlichen Tatverdächtigen um deutsche, libanesische und syrische Staatsangehörige.

Den Jugendlichen und Heranwachsenden wird vorgeworfen, für rund 50 Einbrüche vor allem in Lebensmittelgeschäfte verantwortlich zu sein. Dabei sollen sie es als Mitglieder einer Bande in unterschiedlicher Zusammensetzung in den Geschäften gezielt auf Tabakwaren abgesehen haben.

Unterstützt durch eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit aus Bochum wurden am heutigen Morgen 15 Wohnungen durchsucht und 6 Personen festgenommen.

Gegen 5 dieser Personen hatte das Amtsgericht Duisburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg bereits Haftbefehle erlassen. Gegen die weitere Person beantragte die Staatsanwaltschaft Duisburg heute ebenfalls einen Haftbefehl.

Alle festgenommenen Tatverdächtigen werden am heutigen Tage einem Richter vorgeführt, der darüber entscheidet, ob sie in Haft bleiben. Die Polizei konnte Tatbeute und diverse Beweismittel sicherstellen, darunter auch vermutliches Einbruchswerkzeug. Die weiteren Ermittlungen und die Auswertung der umfangreichen Beweismittel dauern noch an. Die Jugendlichen und Heranwachsenden werden sich nun vor Gericht für die Taten verantworten müssen.

