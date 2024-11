Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Geschäft++In diverse Fahrzeuge eingebrochen++Automaten gesprengt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Geschäft+ Verden. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Geschäft in der Straße Holzmarkt einzubrechen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und betraten den Laden. Durch den Lärm bemerkten Anwohner die Täter und machten auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die Täter aus dem Geschäft in Richtung Bahnhof. Derzeit ist unbekannt, ob sie etwas entwenden konnten. Hinweise zu der Tat können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+In diverse Fahrzeuge eingebrochen+ Verden. Im Bereich des Verdener Bahnhofs brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bislang unbekannte Täter in diverse Fahrzeuge ein.

Bei der Fahndung nach flüchtigen Tätern zu einem Einbruch in einem Geschäft im Bereich Holzmarkt bemerkten Polizeibeamte gegen 02 Uhr mehrere aufgebrochene Fahrzeuge im Bereich des Bahnhofs. Auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße und auf einem Parkplatz in der Lindhooper Straße waren Seitenscheiben zerstört und das Innere durchsucht worden. Ob die Täter etwas finden konnten, ist noch unbekannt.

Es werden Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu den Tätern haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Automaten gesprengt+ Schwanewede. Am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr beschädigten zwei unbekannte Jugendlichen in der Hannoversche Straße einen Kaugummiautomaten. Nach ersten Erkenntnissen nutzen sie dafür einen Feuerwerkskörper. Bei ihrer Flucht über die Posener Straße auf einem E-Scooter wurden die beiden Personen von einem Zeugen bemerkt. Einer der Täter war männlich, hatte dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke. Die zweite Person hatte blonde Haare. Ob sie aus dem Automaten etwas entwenden konnten, ist noch unbekannt. Hinweise zu den beiden Jugendlichen können der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 mitgeteilt werden.

