POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 16.11.2024

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen: In der Nacht von Freitag (15.11.) auf Samstag (16.11.) ist es im Stadtbereich der Reiterstadt zu mehreren Einbrüchen in Pkw gekommen. Nach derzeitigem Stand sind 15 Fahrzeuge betroffen, die vor allem im Bereich des Bahnhofs Verden und in den Straßenzügen um die Bremer Straße und Am Allerhang geparkt waren. Um in das Innere der Fahrzeuge zu gelangen, zerstörten die bisher unbekannten Täter die Seitenscheiben der Fahrzeuge. Vereinzelt konnte Diebesgut erlangt werden, wobei es sich nach bisherigen Erkenntnissen um keine Sachen von bedeutsamem Wert handelte. Ob die Taten zusammengehören ist Gegenstand der Ermittlungen, die nun andauern. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter der Rufnummer 04231/8060 zu melden.

Bereich Achim

Bereich Osterholz

Lilienthal - Dachstuhlbrand eines Reetdachhauses: Am Freitag kam es gegen 06:40 Uhr in der Straße Alte Reihe zu einer Rauchentwicklung im Dach eines Reetdachhauses. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Worpswede, Lilienthal, Heidberg, Falkenberg, St. Jürgen, Worphausen und Seebergen öffneten den Dachstuhl des betroffenen Hauses und stellten einen Brand im Bereich der Dämmwolle fest. Im weiteren Verlauf gelang es der Feuerwehr, das Feuer zügig zu löschen, so dass keiner der Bewohner verletzt wurde. Die Klärung der Brandursache ist jetzt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, welche nun andauern. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen

Osterholz-Scharmbeck - Alkoholisierter Fahrzeugführer: Am Freitag, gegen 07:50 Uhr, wurde der Polizei ein Opel-Fahrer gemeldet, welcher auf der L149 in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck in Schlangenlinien gefahren ist. Polizeibeamten des Einsatz- und Streifendienstes gelang es, das Fahrzeug festzustellen und den 48 Jahre alten Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Im Zuge der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 48-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,4 Promille. Er musste sich darauffolgend einer Blutentnahme unterziehen. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Den 48-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

BAB 1/Anschlussstelle Uphusen-Mahndorf - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen: Am Freitag befährt gegen 17:00 Uhr ein bisher unbekannter Sattelzug die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg. In Höhe der Anschlussstelle Uphusen-Mahndorf wechselt nach bisherigen Erkenntnissen der Sattelzug unvermittelt mit seinem Fahrzeug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Die dort fahrende 47-jährige Fahrerin eines Skoda reagiert mit einem Ausweichmanöver nach links und kollidiert dabei mit dem VW eines auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 53-Jährigen. Der Sattelzug flüchtet vom Unfallort. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Wer Hinweise auf den unfallverursachenden Sattelzug geben kann, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/94590 zu melden.

