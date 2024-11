Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Streitigkeiten vor Lokal eskalieren++Maschine und Fahrzeug gestohlen++Tür eingeschlagen++Vorfahrt genommen++Pkw nach Unfall zurückgelassen++Einbruch in Feuerwache+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Streitigkeiten vor Lokal eskalieren+ Achim. In der Achimer Innenstadt kam es am Sonntagmorgen, gegen 05.15 Uhr, zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden.

Vor einem Lokal in der Langenstraße gerieten zwei Männer zunächst verbal aneinander. In dessen Verlauf schlug einer der Männer dem anderen ins Gesicht. Als ein weiterer Mann dazwischenging, entfernte sich der Täter kurzzeitig und kam anschließend mit einer zweiten Person zurück.

Gemeinsam griffen sie die 25 und 27 Jahre alten Männer an und verletzten sie leicht. Beide Männer kamen in ein Krankenhaus. Hinweise zu den beiden Tätern können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Maschine und Fahrzeug gestohlen+ Ottersberg. Bei einem Einbruch in einer Lagerhalle Im Forth, erbeuteten unbekannte Täter einen Pkw und eine Baumaschine. In der Zeit von Samstag 13 Uhr bis Sonntag 13 Uhr öffneten die Täter gewaltsam eine Tür und verschafften sich Zugang in die Lagerhalle. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Tür eingeschlagen+ Verden. In der Ostertorstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Geschäft ein. Sie zerstörten die Eingangstür und betraten den Verkaufsraum. Im Inneren durchsuchten die Täter die Waren und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob sie Diebesgut mitnahmen, ist noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Vorfahrt genommen+ Oyten. Auf der Kreuzung der Achimer Straße zur Anschlussstelle Oyten kam es am Sonntagvormittag, gegen 11.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 26-jähriger Fahrer eines VW wollte von der L167 in Richtung Achim in die Straße An der Autobahn abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Daimler.

Der 61-jährige Fahrer des Daimler wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

+Pkw nach Unfall zurückgelassen+ Achim. Am Sonntagmorgen kam es auf der Straße Badenerholz zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Der BMW war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum gefahren. Zeugen hatten anschließend beobachtet, wie zwei Personen zu Fuß vom Unfallort geflüchtet waren.

Bei der polizeilichen Fahndung konnten eine 27-Jährige aus Achim und ein 27-Jähriger aus Bremen in der Nähe festgestellt werden. Es besteht der Verdacht, dass sie mit dem Fahrzeug unterwegs waren. Beide waren nicht im Besitz eines Führerscheins und standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Sie mussten jeweils eine Blutprobe abgeben.

Nach ersten Erkenntnissen war der BMW nicht zugelassen und es bestand keine Versicherung. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittlungen, um festzustellen, wer genau das Fahrzeug geführt hat, dauern derzeit an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Feuerwache+ Schwanewede. Unbekannte Täter brachen am Wochenende in die Feuerwache im Lycker Weg ein. Zwischen Samstag 12.15 Uhr und Sonntag 09.50 Uhr, öffneten die Täter gewaltsam eine Tür und verschafften sich Zugang zur Fahrzeughalle. Aus den Fahrzeugen entwendeten die Täter verschiedene Werkzeuge und Arbeitsmaterialien.

Hinweise zu der Tat oder den Täter können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

