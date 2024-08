POL-EU: Tageseinnahmen entwendet

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Am (20. August) wurde im Zeitraum von 22 bis 23 Uhr ein Crêpeswagen von einem Gelände in der Christian-Schäfer-Straße in Euskirchen-Flamersheim entwendet. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zeitraum einen dunklen Kombi. Der Anhänger wurde von Unbekannten an den dunklen Kombi angehangen. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte mit dem Anhänger von dem Gelände. In dem Anhänger befanden sich unter anderem ein Kühlschrank, Crêpes Eisen, ...

mehr