POL-EU: Fußgänger mussten zur Seite springen

Euskirchen (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Samstagabend (24. August) ein Pkw-Fahrer (34) in der Stresemannstraße in Euskirchen angehalten und überprüft. Er gab an, im Laufe des Tages Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Ein ebenfalls durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Dem 34-jährigen Kölner wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die ...

mehr