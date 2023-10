Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Osnabrück (ots)

Während ihrer Streifenfahrt stellten Osnabrücker Polizisten in der Nacht zu Sonntag (3.30 Uhr) eine akustische Alarmauslösung in einem Kiosk in der Möserstraße fest. Bei einem Blick in das Geschäft trauten die Beamten ihren Augen kaum. In Innern hockte ein Mann und versuchte sich offenbar vor den wachsamen Blicken der Ordnungshüter zu verstecken. Als der Einbrecher sein Entdecken vernahm, krabbelte er aus dem Schaufenster und flüchtete mit zahlreichen Schachteln Zigaretten in Richtung Bahnhof. Das Fenster hatte der Mann zuvor mit einem Gegenstand eingeschlagen, um sich Zutritt zu dem Verkaufsraum zu verschaffen. Auf seiner Flucht verlor der Einbrecher Teile seines Diebesgutes. Wenige Augenblicke darauf stellte ein Beamter den Mann und nahm ihn fest. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 45 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Noch am Tattag wurde er beim Osnabrücker Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Das Diebesgut hatte einen Wert von knapp 500 Euro.

