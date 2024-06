POL-ROW: ++ Reiche Beute nach mehreren Diebstählen - Polizei bittet um Hinweise ++ Mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise ++ 83-jähriger Autofahrer mit 1,2 Promille unterwegs ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Reiche Beute nach mehreren Diebstählen - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. In der Nacht zum Freitag ist es in der Friedrichstraße und in der Straße "Wichernshoff" zu mehreren Diebstählen gekommen. Die Ermittler der Polizeistation Sittensen hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. In der Friedrichstraße stahlen bislang noch unbekannte Täter eine anthrazitfarbene Rattan-Sitzgarnitur (2 Sessel, 1 Hochlehner-Sessel, 1 dreier Sofa) von der rückwärtigen Terrasse eines Wohnhauses und aus dem Carport ein graues E-Bike der Marke Victoria vom Typ e-Trekking 5.8SE Wave und ein weiteres, orange-schwarzfarbenes E-Bike der Marke CUBE vom Typ Reaction. In der unverschlossenen Garage eines Wohnhauses im Einmündungsbereich zur Straße "Im Ostetal" fanden sie ein schwarzes E-Bike des Herstellers Gazelle vom Typ Arroyo C7+. Auf dem Parkplatz vor einem anderen Wohnhaus holten sie Navigationsgerät aus einem unverschlossenen, blauen VW Golf. In der benachbarten Straße "Wichernshoff" entwendeten die Täter 6 Rattan-Sessel, 5 Paar Turnschuhe und Motorradbekleidung von der Terrasse eines Wohnhauses. Hier versuchten die Unbekannten außerdem durch ein Küchenfenster in die Wohnung einzudringen. Das misslang jedoch. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden von über zehntausend Euro aus. Die Täter dürften die Beute mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Deshalb hoffen die Beamten, dass sie von Zeugen beobachtet worden sind. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde/Iselersheim/Friedrichsdorf. In der Nacht zum Freitag ist es im Stadtgebiet, in Iselersheim und in Friedrichsdorf zu mehreren Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen gekommen. In der Bahnhofstraße durchtrennten unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Hotels einen Spanngurt und knackten das Vorhängeschloss einer Kiste, die sich auf der Ladefläche eines VW Transporters befand. Daraus nahmen sie Werkzeug mit. Als die Unbekannten die Scheibe eines anderen VW Transporters einschlugen, wurden sie möglicherweise gestört und blieben ohne Beute. In der Bremer Straße schlugen die Täter die Seitenscheibe eines in einer Parkbucht an der Straße abgestellten VW Transporters ein. Aus dem Ladebereich nahmen sie einen Akkuschrauber, einen Aufbruchhammer, eine Motorflex, einen Stromerzeuger und einen Gewindeschneider mit. Auf dem Parkplatz eines Hotels an der Straße Neuendamm in Iselersheim kam es zu zwei weiteren Taten. Dort wurde die Seitenscheibe eines VW Transportes eingeschlagen. Im Fahrzeug fanden die Täter hochwertige Werkzeuge. Bei einem Ford Transit schlugen sie die Heckscheibe ein. Beute haben sie hier aber nicht gemacht. Auch in Friedrichsdorf wurde ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Es ist noch unklar, wie die Täter auf einem Grundstück in einen Ford Transit gelangten. Daraus nahmen sie einen Bohrhammer, eine Bohrmaschine, eine Säge und weitere Werkzeuge mit. Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04761/7489-0.

83-jähriger Autofahrer mit 1,2 Promille unterwegs

Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Freitagabend einen 83-jährigen Autofahrer wegen einer Trunkenheitsfahrt aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Wagen in der Wesermünder Straße unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass er vor Fahrtantritt offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck: mehr als 1,2 Promille. Der 83-Jährige musste in der OsteMed Klinik eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

34-jährige Autofahrerin war betrunken

Zeven. Mit knapp 1,3 Promille ist eine 34-jährige Autofahrerin am Freitagabend in der Bahnhofstraße in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Eine Streifenbesatzung war gegen 19.45 Uhr auf ihren Wagen aufmerksam geworden und hatte ihn gestoppt. Ein Atemalkoholtest zeigte an, dass die Frau vor Fahrtantritt zu viel Alkohol getrunken hatte. Sie musste eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben.

Einbruch in Wohnhaus

Kirchwalsede. Am Freitag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Ziegeleistraße eingebrochen. Zwischen 9.15 Uhr und 18 Uhr wurde eine Terrassentür aufgehebelt. Die Unbekannten durchstöberten sämtliche Räume. Beute haben sie dabei offenbar nicht gefunden.

