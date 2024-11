Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebstähle auf Baustellen++Einbruch in Restaurant++Auf Sattelzug gefahren++Zusammenstoß mit Roller++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++Mit Kind zusammengestoßen++Auffahrunfall mit drei Pkw+

Landkreis Verden (ots)

+Diebstähle auf Baustellen+ Langwedel. Am Wochenende kam es auf zwei Baustellen im Flecken Langwedel zu Diebstählen. Im Wacholderweg gingen die unbekannten Täter mehrere Container gewaltsam an und stahlen Werkzeuge und Kraftstoff aus den Fahrzeugen. Zusätzlich beschmierten sie die Container teilweise mit Farbe.

In der Moorstraße brachen unbekannte Täter ebenfalls in einen Bau-Container auf und entwendeten aus diesem Werkzeug und eine Baumaschine.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Taten der Polizei Langwedel unter 04232-934910 mitzuteilen.

+Einbruch in Restaurant+ Verden. In der Husarenstraße brachen am Montagabend zwei unbekannte Täter in ein Restaurant ein. Gegen 21.10 Uhr verschafften sie sich über ein Küchenfenster Zugang in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und stahlen schließlich Bargeld. Am Anschluss flüchteten die beiden Täter aus dem Restaurant. Kurz darauf bemerkte der Inhaber des Lokals den Einbruch und informierte die Polizei.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigte Personen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Fahrradfahrer leicht verletzt+ Achim. An der Einmündung zur Goethestraße stießen am Montagvormittag, gegen 09.30 Uhr, ein Pkw und ein Fahrradfahrer zusammen. Ein 74-jähriger Fahrer eines VW wollte von der Zum Achimer Bahnhof nach links in die Goethestraße abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 77-Jährigen auf einem Fahrrad. Der 77-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht.

+Auf Sattelzug gefahren+ Achim. Am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, kam es auf der A1 in Richtung Münster, zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer sich leicht verletzte.

Auf dem rechten Fahrstreifen war ein 41-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf den Sattelzug eines 57-Jährigen aufgefahren und hatte sich leicht verletzt. Das Fahrzeug des 41-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt.

+Zusammenstoß mit Roller+ Achim. Eine 69-jährige Fahrerin wollte am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, von einer Einfahrt auf die Verdener Straße fahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden 16-Jährigen auf einem Roller und stieß mit ihm zusammen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht den erforderlichen Führerschein für den Roller besaß. Er hat mit einem Strafverfahren zu rechnen.

+Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person+ Kirchlinteln. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße am Montagnachmittag verletzt sich eine 37-jährige Fahrerin eines VW leicht. Die Frau wollte gegen 16.10 Uhr von der Schulstraße auf die L171 fahren und übersah den Opel einer 24-Jährigen, die in Richtung Brunsbrock unterwegs war. Die beiden Pkw stießen zusammen. Der Opel war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die 37-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro.

+Mit Kind zusammengestoßen+ Oyten. In der Wächterstraße kam es am Montag, gegen 15.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind. Dieses blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Das Mädchen war mit seinem Fahrrad auf die Straße gefahren, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten und stieß mit dem Transporter eines 20-jährigen Fahrers zusammen. Es entstand ein geringer Sachschaden.

+Auffahrunfall mit drei Pkw+ Achim. In Höhe der Einmündung der Brückenstraße zur Heinrich-Laakmann-Straße ereignete sich am Montag, gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei Pkw. Ein 57-jähriger Fahrer eines Opel musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 24-jähriger Fahrer eines VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch den Aufprall wurde der Opel auf den stehenden VW eines 49-Jährigen geschoben.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 57-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.250 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell