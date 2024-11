Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Leichtverletzte Person bei Unfall++Auseinandersetzung mit Ladendieb++Bus gerät in Brand - Fahrer reagiert vorbildlich+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Leichtverletzte Person bei Unfall+ Oyten. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 14.50 Uhr, auf der Hauptstraße wurde eine 75-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An der Einmündung des Bockhorster Weg wollte eine 76-jährige Fahrerin eines Renault nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine 64-Jährige in einem VW, die auf der K2 in Richtung Sagehorn fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die 75-jährige Beifahrerin aus dem Renault kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auseinandersetzung mit Ladendieb+ Lilienthal. In einem Einkaufscenter in der Falkenberger Landstraße kam es am Mittwochabend zu einem Ladendiebstahl, bei dem der Beschuldigte mit einem Mitarbeiter in eine Auseinandersetzung geriet und der Mitarbeiter verletzt wurde.

Nach ersten Informationen sprach ein 23-jähriger Mitarbeiter den 26-Jährigen an, da dieser im Geschäft Waren verzehrte. Auf die Ansprache zu dem Diebstahl reagierte der 26-Jährige aggressiv und wehrte sich körperlich gegen den Mitarbeiter. Es entstand eine Auseinandersetzung, bei der sich der 23-Jährige leicht verletzt. Weitere Mitarbeiter alarmierten daraufhin die Polizei.

Gegen den 26-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Der verletzte Mitarbeiter wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+Bus gerät in Brand - Fahrer reagiert vorbildlich+ Ritterhude. Auf dem Weg zur Schule geriet am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr ein Schulbus in der Stubbener Straße in Höhe der Einmündung Zu den drei Birken in Brand.

Während der Fahrt bemerkte der 44-jährige Fahrer eine Rauchentwicklung im Heckbereich des Busses und hielt sein Fahrzeug an. Er sorgte dafür, dass die ca. 20 Schülerinnen und Schüler den Bus verließen und unverletzt blieben. Anschließend begann er mit den Löscharbeiten. Weitere Zeugen bemerkten den Brand und halfen das Feuer zu löschen.

Die Schülerinnen und Schüler wurden von einem anderen Schuldbus, der vor dem betroffenen Bus an der Haltestelle stand, aufgenommen und zur Schule gebracht.

Der Bus musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine elektrische Ursache den Brand ausgelöst haben. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die schnelle Ausbreitung des Feuers durch die Trennung der Stromversorgung für den Motor verhindert. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell