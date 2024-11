Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Tatverdächtiger zu Raub am Wochenende in Untersuchungshaft+

Landkreis Verden (ots)

Verden. Am Samstagmorgen war es in Verden zu einem Raub auf einen Taxifahrer gekommen. Bei den Fahndungsmaßnahmen stellten die Polizeibeamten einen Jugendlichen fest, gegen den sich der erste Tatverdacht richtete. In der Nacht wurden bereits erste Beweismittel gesichert.

Am Mittwoch erließ ein Haftrichter nach Antrag der Staatsanwaltschaft Verden einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen. Er steht im Verdacht den 63-jährigen Taxifahrer ausgeraubt zu haben. Zudem besteht der Verdacht, dass er diverse weitere Straftaten begangen habe.

Die Ermittlungen zu dem Raub und den weiteren Taten dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell