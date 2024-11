POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 23.11.2024

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Alkoholisiert im Straßenverkehr

Achim. Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Achimer Polizei eine 55-jährige Pkw-Fahrerin in der Bierdener Kämpe. Dabei konnten sie feststellen, dass die Fahrerin erheblich alkoholisiert war. Bei ihr wurde daher eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Unter Drogen-Einfluss im Pkw unterwegs

Achim. Am späten Freitagabend kontrollierten Beamte der Achimer Polizei einen 44-jährigen Pkw-Fahrer in der Käthe-Kruse-Straße. Dabei konnten sie feststellen, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Ritterhude. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am späten Freitagabend im Bereich Ihlpohler Heerstraße, Ritterhude, ein 34-jähriger Pkw-Fahrer durch Polizeibeamte kontrolliert. Im Zuge dessen wurde bei dem Mann aus Bremen Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine anschließende Überprüfung ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Dem 34-jährigen wurde Blut entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Zeuge gesucht

Grasberg. Am Freitagvormittag zwischen 11:25 Uhr und 11:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz des SOPORA Gartencenters Am Langenmoor in Grasberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem ausparkenden dunklen Geländewagen/SUV und einem ordnungsgemäß geparkten weißen Pkw Opel Insignia, bei dem der Opel im Heckbereich beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Der Verkehrsunfall wurde durch einen bislang unbekannten Zeugen gemeldet. Insbesondere dieser Zeuge wird gebeten, sich dringend mit der Polizei in Grasberg unter 04208-919880 in Verbindung zu setzen.

Zwei Verkehrsunfälle mit Radfahrern - dreimal leichtverletzt Osterholz-Scharmbeck. Gleich zweimal kam es in Osterholz-Scharmbeck am gestrigen Freitag zu Verkehrsunfällen mit leichtverletzten Radfahrern. Zunächst stießen am Freitagvormittag zwei 13-jährige Radfahrer in der Straße Hinter dem Gartel zusammen und wurden dadurch leicht verletzt. Die beiden Jungen verhakten sich beim Fahren mit ihren Lenkern und stürzten anschließend. Zu mehr als Prellungen kam es dabei glücklicherweise nicht.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich dann am späten Nachmittag im Bereich der Kreuzung Am Pumpelberg/ Schwaneweder Straße. Hier übersah ein 28-jähriger Pkw-Fahrer, der nach links in Richtung Innenstadt abbiegen wollte, den ebenfalls in Richtung Innenstadt kreuzenden Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 39-jährige Radfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, es entstanden nur geringe Sachschäden.

