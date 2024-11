Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Sachbeschädigung zu Halloween

Bad Marienberg (ots)

Am Donnerstag, 31.10.2024, 20:45 Uhr, wurde eine randalierende Gruppe junger Leute in der Bismarckstraße in Bad Marienberg gemeldet. Die Gruppe konnte durch die herbeigerufene Streife nicht mehr angetroffen werden, es wurde jedoch bekannt, dass durch einen Fußtritt aus dieser Gruppe eine Beule in der Fahrertür eines dort geparkten Personenkraftwagens verursacht worden war. Die Gruppe bestand aus etwa 10 Personen, eine davon hatte den Oberkörper unbekleidet. Sie wurde von mehreren Personen beobachtet, die Beteiligten konnten bisher noch nicht identifiziert werden. Konkrete Hinweise, insbesondere zu den Personalien dieser Gruppe, werden erbeten an die Polizei Hachenburg, 02662-95580.

