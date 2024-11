POL-PDMT: Höchstenbach - Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis und Versicherung geführt

Westerburg (ots) - In der Nacht vom 31.10.2024 auf den 01.11.2024 kam es in der Adolfstraße, auf Höhe der Hausnummer 16, in Westerburg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der unbekannte Täter trat hierbei gegen die Fahrertür des roten SUV's wodurch dieser beschädigt wurde. Die Polizei Westerburg bittet Zeugen darum, sachdienliche Hinweise zum Täter an die Dienststelle zu geben. Rückfragen bitte an: ...

