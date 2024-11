Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 24.11.2024

LK Verden und LK Osterholz (ots)

Guten Tag aus Verden,

anbei heutige Pressemitteilung.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 24.11.2024

Grasberg. PKW fährt in Vorgarten

Am frühen Samstagmorgen ist ein 18-jähriger PKW-Fahrer im Wiesendamm von der Fahrbahn abgekommen, nachdem er beabsichtigte, in die Feldstraße einzubiegen. Er hatte mutmaßlich die glatte Fahrbahn unterschätzt und beschädigte hierdurch einen Gartenzaun einer Anwohnerin und ein Straßenschild. Der PKW kam im dortigen Garten zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Hinweise zu dem Verkehrsunfall können der Polizei Grasberg unter 04208-919880 gemeldet werden.

Achim. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer Am Nachmittag des 23.11.2024, übersah ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Achim den von rechts heranfahrenden 63-jährigen Radfahrer beim Herausfahren aus einer Grundstücksausfahrt in der Hasseler Straße in Achim. Durch den Unfall hat sich der Radfahrer leicht verletzt. Im Anschluss der Unfallaufnahme beabsichtigte der Radfahrer sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben.

Verden. Unfallverursacher ohne Haftpflichtversicherung Am späten Samstagabend kam es an einer Ampel in der Bremer Straße zu einem Auffahrunfall. Der 18-jährige Unfallverursacher aus Verden schätzte die Situation falsch ein und fuhr auf das an der Ampel wartende Fahrzeug des 41-jährigen Verdener. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers keine Haftpflichtversicherung besitzt. Das Fahrzeug wurde entstempelt, Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mit freundlichen Grüße

Bosch, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell