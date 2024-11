POL-PPRP: Mit Feuerwerkskörper geworfen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte gelangten in dem Zeitraum vom 16.11. bis 18.11.2024 in eine Schule in der Schlesier Straße und durchwühlten insgesamt drei Räume. Aus den Räumen wurden Gegenstände im Gesamtwert von 60 Euro entwendet. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

