Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ins Gesicht geschlagen - 45-Jähriger verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann schlug am Montag (18.11.2024, 17:19 Uhr) einem 45-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der 45-Jährige war zum Tatzeitpunkt in der Mundenheimer Straße in Richtung Berliner Platz unterwegs. Durch den Faustschlag musste der Mann in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Die Tat wurde von Zeugen beobachtet, die den Täter als 1,90 m groß und dunkel gekleidet beschrieben. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell