POL-PPRP: Diebstahl aus Schule - Zeugen gesucht

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Samstag (16.11.2024), gegen 10:00 Uhr, geriet eine Scheune auf einem Grundstück in der der Jahnstraße in Böhl-Iggelheim in Brand. Das Gebäude brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bastian Hübner Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

