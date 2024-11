POL-PPRP: Brand in Scheune

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag (16.11.2024) auf Sonntag (17.11.2024) in eine Kleingartenanlage in der Friesenheimer Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

