POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein 48-Jähriger geriet am Sonntagnachmittag (17.11.2024) in einen Streit mit einer 29-Jährigen und einem 39-Jährigen in einer Wohnung in der Mundenheimer Straße. Die verständigte Polizei erteilte dem 48-Jährigen einen Platzverweis. Beim Verlassen der Wohnung nahm der 48-Jährige die Wohnungsschlüssel und weigerte sich, diese wieder herauszugeben. Als die Polizeikräfte den Mann in Gewahrsam ...

