Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 48-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Ein 48-Jähriger geriet am Sonntagnachmittag (17.11.2024) in einen Streit mit einer 29-Jährigen und einem 39-Jährigen in einer Wohnung in der Mundenheimer Straße. Die verständigte Polizei erteilte dem 48-Jährigen einen Platzverweis. Beim Verlassen der Wohnung nahm der 48-Jährige die Wohnungsschlüssel und weigerte sich, diese wieder herauszugeben. Als die Polizeikräfte den Mann in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte er sich gegen die Fesselung. Er wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Nacht verbrachte der 48-Jährige im Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

