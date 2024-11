Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruchversuche in Blender

Blender. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter in mehreren Fällen versucht, in Einfamilienhäuser an der Straße Up de Zaasterwisch einzubrechen. Gewaltsam versuchten sie, Türen aufzuhebeln, was ihnen in den bislang drei bei der Polizei angezeigten Fällen nicht gelang. Letztlich blieb es bei Beschädigungen. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die am letzten Wochenende verdächtige Beobachtungen in Blender gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Kia übersehen

Oyten. Hoher Sachschaden und zwei Verletzte waren die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Straße Oytermühle (L168) am Dienstag gegen 15:40 Uhr. Ein 72-jähriger VW-Fahrer befuhr die L168 in Richtung Oyten. Als er nach links in die Achimer Straße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Kia, in dem ein 36-jähriger Mann am Steuer saß. Daraufhin kam es zur Kollision beider Autos, wodurch beide Beteiligten leichte Verletzungen erlitten. Sie wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Gegen geparkten Pkw gefahren

Langwedel/Etelsen. Auf einen auf der Bremer Straße geparkten Pkw ist am Dienstag gegen 18:30 Uhr eine 47-jährige Ford-Fahrerin aufgefahren. Die Frau war in Richtung Achim-Baden unterwegs, als sie auf den ordnungsgemäß abgestellten Mazda auffuhr, in dem glücklicherweise niemand saß. Die Unfallfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich und beträgt geschätzte 30.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Wer hatte Grün? Zeugenaufruf

Osterholz-Scharmbeck. Im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Hinter der Wurth kam es in Osterholz-Scharmbeck am Dienstag gegen 18:20 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein 37-jähriger VW-Fahrer war auf der Bahnhofstraße in Richtung Osterholzer Straße unterwegs, als es zur Kollision mit einer 60-jährigen Skoda-Fahrerin kam, die aus der Straße Hinter der Wurth kam. Beide blieben beim Unfall unverletzt, es entstand jedoch Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an beiden Pkw. Bei der Unfallaufnahme blieb unklar, wem zum Unfallzeitpunkt an der dortigen Ampel Grünlicht angezeigt wurde, die Beteiligten widersprachen sich in dieser Frage. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell