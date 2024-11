Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Oytermühle: Nach Unfall sucht die Polizei Zeugen

Oyten. Bereits am Dienstag kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Oytermühle (L168), wir berichteten. Hoher Sachschaden und zwei Verletzte waren die Folge des Unfalls. Im Rahmen der Ermittlungen tauchen nun unterschiedliche Versionen zum Unfallverlauf auf. Daher bittet die Polizeistation Oyten mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04207/911060 zu melden. Am Dienstag befuhr ein 72-jähriger VW-Fahrer L168 in Richtung Oyten. Als er nach links in die Achimer Straße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kia, in dem ein 36-jähriger Mann am Steuer saß.

64-Jährige verletzt

Verden. Am Mittwoch kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Borsteler Weg. Eine 64-jährige VW-Fahrerin fuhr auf dem Borsteler Weg in Fahrtrichtung Lindhooper Straße. In einem Kurvenbereich kam die Frau mit ihrem Kleinwagen aus unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw kippt auf die Seite, woraufhin die Feuerwehr anrücken musste, um die Frau aus ihrem Wagen zu befreien. Mit leichten Verletzungen wurde sie in eine Klinik gebracht. Am VW sowie am Baum entstanden Beschädigungen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Einkaufstrolley entwendet

Verden. Am Mittwoch, gegen 10:30 Uhr, entwendeten auf dem Anita-Augspurg-Platz ein unbekannter Täter einen Einkaufstrolley. Ein 83-jähriger Mann hatte die blaue Tasche auf Rädern neben sich an der dortigen Bushaltestelle abgestellt. Nachdem er den Trolley kurz aus den Augen ließ, war er nicht mehr da. Mögliche Zeugen des dreisten Diebstahls oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Pkw erfasst Fußgänger - Fahrer flüchtet

Verden. Nach einem Verkehrsunfall auf dem Johanniswall am Mittwoch ermittelt die Polizei Verden wegen Unfallflucht, daher werden Zeugen gesucht. Eine 21-jährige Fußgängerin querte gegen 17:30 Uhr nahe der Kleinen Wallstraße zu Fuß den Johanniswall, dabei wurde sie von einem dunklen Pkw, vermutlich Mercedes, erfasst. Während die Frau verletzt wurde und später sogar mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden musste, setzte der Autofahrer die Fahrt fort und beging somit eine Unfallflucht, außerdem eine fahrlässige Körperverletzung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Ritterhude/Werschenrege. Am Mittwoch mussten gegen 17 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz an der Werschenreger Straße ausrücken. In einem Wohnhaus kam es beim Betreiben eines Kamins zu einem Schwelbrand von Dämmmaterial in einer Zwischenwand. Die alarmierten Brandbekämpfer schritten zügig ein, so dass es letztlich bei überschaubarem Sachschaden blieb. Ein 35-jähriger Bewohner hatte jedoch Rauchgase eingeatmet, woraufhin er zur Überprüfung in eine Klinik gefahren werden musste.

Auffahrunfall mit Verletzten

Schwanewede. Auf der Straße Damm (L134) kam es am Mittwoch gegen 16 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 18-jährige VW-Fahrerin, die in Richtung Meyenburg unterwegs war, fuhr auf eine vor ihr abbremsende 26-jährige Ford-Fahrerin auf. Zwei Mitinsassen im Ford, eine 26-jährige Frau und ein zehnjähriges Kind, erlitten leichte Verletzungen, sie wurden daher in eine Klinik eingeliefert. Beide Pkw wurden beschädigt, der Schaden beläuft sich geschätzt auf rund 10.000 Euro. Gegen die Fahranfängerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

