POL-VER: +Senior zuhause beraubt++Schmuck bei Juwelier gestohlen++Abrollcontainer entwendet++Kontrolle über Fahrzeug verloren++Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht+

+Senior zuhause beraubt+ Dörverden. Am frühen Montagmorgen, gegen 03 Uhr, verschafften sich vermutlich vier unbekannte Täter Zugang in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Bahn und raubten den Bewohner aus.

Die Täter fesselten den Mann und verletzten ihn leicht. Im weiteren Verlauf stahlen sie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Mann konnte sich selbstständig befreien und die Polizei alarmieren. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Schmuck bei Juwelier gestohlen+ Verden. Am frühen Montagmorgen, gegen 03 Uhr, brachen in der Großen Straße bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür zu dem Geschäft und entwendeten vermutlich diverse Schmuckgegenstände. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Anschließend verließen die Täter das Geschäft in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu Personen oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Abrollcontainer entwendet+ Kirchlinteln. In der Zeit von Sonntagvormittag bis Montagmorgen kam es im Bereich der Heisener Dorfstraße zu einem Diebstahl von zwei Abrollcontainern. Ersten Informationen zufolge müssen die Täter mit einem Lkw mit Liftachse die Container gestohlen haben. Ein Zeuge konnte Hinweise zu einem weißen Lkw der Marke Actros geben, der in Richtung Heidekreis gefahren war. Weitere Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Kirchlinteln unter 04236-943370 mitzuteilen.

+Kontrolle über Fahrzeug verloren+ Oyten/A1. Zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen geriet am Montagmorgen ein 81 Jahre alter Fahrer mit seinem Daimler auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern. In der Folge stieß er mit seinem Fahrzeug gegen die Betonschutzwand und blockierte den rechten Fahrstreifen.

Bei dem Unfall wurden der 81-Jährige und eine 76-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Für die anschließende Bergung des Fahrzeuges musste der mittlere Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

+Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht+ Verden. Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der Hamburger Straße wurde eine 17-Jährige auf dem Weg zur Schule von einem unbekannten Pkw angefahren und leicht verletzt.

Gegen 07.20 Uhr überquerte die 17-Jährige die grün zeigende Fußgängerampel von der Schulstraße in Richtung Neue Schulstraße. Auf der Fahrbahn in Richtung Walle stieß sie mit dem Pkw zusammen. Das Fahrzeug fuhr anschließend weiter in Richtung Walle.

Nach ersten Informationen soll es sich um einen roten Pkw mit schwarz-blauer Aufschrift gehandelt haben.

Die Polizei sucht den unbekannten Fahrer bzw. die unbekannte Fahrerin und mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

