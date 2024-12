Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 04.12.2024

Polizeiinspektion Verden / Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Bereich Verden Einbruch in Bäckerei in der Fußgängerzone Verden. In der Nacht zu Mittwoch haben sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt in das Bäckereifachgeschäft in der Großen Straße in Verden (Aller) verschafft und dort mindestens Bargeld entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann möge, sich auf der Wache Verden unter der 04231-8060 melden.

Einbruch in Schulgebäude

Verden. Am Morgen des 04.12.2024 bemerkte der Hausmeister des Domgymnasiums ein Einbruch in die Außenstelle "Pestalozzischule". Auf bislang unbekannte Weise sind die Täter in das Gebäude eingedrungen und haben dort aus dem Schulkiosk Bargeld entwendet. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei Verden unter der 04231-8060 entgegen.

Bereich Achim

Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Blender. Am 03.12.2024 gegen 17:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen Pkw Daimler im Bereich Blender. Bei der Überprüfung des 31-jährigen Fahrzeugführers aus Bremervörde stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von THC stehen dürfte. Dem Fahrzeugführer wurde sodann Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Das entsprechende Verfahren wurde eingeleitet.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Baden. Am 03.12.2024 gegen 20:10 Uhr kam es zu einer weiteren Kontrolle eines Pkw durch Beamte der Polizei Achim. Bei der Verkehrskontrolle in Achim, Ortsteil Baden, stellten die Beamten wiederholt bei einem Fahrzeugführer die Beeinflussung von THC fest. Dem 37-jährigen Mann aus Achim wurde ebenfalls Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Auch ihn erwartet ein entsprechendes Verfahren.

Bereich BAB Langwedel

Verkehrsunfall mit Tier unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Verden. In der Nacht zu Mittwoch befuhr ein 24-jähriger in Verden die Straße Osterkrug mit seinem Pkw, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Laterne kollidierte. Bei Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

