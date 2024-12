Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mülltonnen in Brand gesteckt++An Ampel aufgefahren++Rote Ampel überfahren++Vorfahrt missachtet++Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mülltonnen in Brand gesteckt+ Thedinghausen. Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter in der Straße Am Burgplatz eine Papiertonne am Vereinsheim eines Sportvereins in Brand. Die Tonne wurde durch das Feuer zerstört und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zu der Tat oder den Tätern der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+An Ampel aufgefahren+ Verden. An der Kreuzung der L203 zur B215 in Hönisch fuhr am Donnerstagmittag ein 71-jähriger Fahrer eines VW auf ein stehendes Fahrzeug auf und verletzte ein Kind in dem anderen Pkw leicht. Der 71-Jährige hatte nach ersten Informationen den wartenden Hyundai einer 33-jährigen Fahrerin an der roten Ampel übersehen. Bei dem Zusammenstoß verkeilten sich die Fahrzeuge ineinander und mussten von einem Abschlepper getrennt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

+Rote Ampel überfahren+ Achim. Im Bereich der Anschlussstelle Achim-Ost kam es am Donnerstag, gegen 20.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Die beiden Fahrer und die Mitfahrer in den Fahrzeugen blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen war ein 26-jähriger Fahrer eines Volvo von der A27 in Richtung Bremen gekommen und bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich gefahren. Dort stieß er mit dem VW eines 49-jährigen Fahrers auf dem Weg Richtung Oyten zusammen. Die beiden Pkw mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Vorfahrt missachtet+ Worpswede. Ein 62-Jähriger wollte am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, mit seinem VW die Nordsoder Straße von der Ostersoder Straße überqueren. Er übersah dabei den Ford einer 34-Jährigen auf der L165 und nahm ihr die Vorfahrt. In der Folge stießen die beiden Pkw zusammen und die 34-Jährige wurde leicht verletzt. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro.

+Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt+ Grasberg. In der Speckmannstraße stieß am Donnerstag, gegen 17.40 Uhr, eine 50 Jahre alte Fahrerin eines Renault mit einer 16 Jahre alten Fußgängerin zusammen. Die 50-Jährige hatte beim Abbiegen in die Findorffstraße die Jugendliche auf der Fahrbahnüberquerung des Geh- und Radweges übersehen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Jugendliche leicht und sie kam in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell