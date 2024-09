Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Nach gefährlicher Körperverletzung mit Messer in Untersuchungshaft

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 29.08.2024, gegen 18.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Asylunterkunft in Herbolzheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 27-jähriger Mann auf seinen 31-jährigen Kontrahenten mit einem Messer einstach und ihn hierbei schwer verletzte. Er erlitt Stich- und Schnittwunden und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Hierbei unterstützen Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Offenburg.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige, bei dem es sich um einen staatenlosen Staatsangehörigen handelt, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell