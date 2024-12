Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt++Sachbeschädigungen an Schule - Zeugen gesucht++Mehrere Einbrüche am Wochenende++In Sporthalle randaliert+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt+ Thedinghausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Braunschweiger Straße verletzte sich heute Morgen gegen 07:45 Uhr eine Fußgängerin schwer.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die 81-Jährige die Straße überqueren und war auf die Fahrbahn getreten, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Ein 38-jähriger Fahrer eines Audi war auf dem Weg in Richtung Achim und konnte einen Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau schwere Verletzungen und sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

+Sachbeschädigungen an Schule - Zeugen gesucht+ Achim. An der IGS in Achim kam es in der letzten Woche zu mehreren Sachbeschädigungen durch unbekannte Täter.

Am Dienstag, dem 03.12.2024 gegen 22 Uhr, zerstörten die Täter Mobiliar auf dem Spielplatz und beschädigten mehrere neu gepflanzte Bäume. Zudem brachen die Täter in einen umzäunten Garten, sowie in ein Gartenhaus auf dem Gelände ein und beschädigten weitere Möbel.

Am Donnerstag kam es erneut zu eine Sachbeschädigung an der Schule. In der Zeit von 16 Uhr bis 22 Uhr hatten unbekannte Täter weitere Bäume auf dem Schulgelände beschädigt und das Schulgebäude mit Graffiti besprüht. Diese bestanden teilweise aus verfassungswidrigen politischen Zeichen.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Taten eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Taten haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Mehrere Einbrüche am Wochenende+ Verden. Im Innenstadtbereich kam es am Wochenende zu mehreren Einbrüchen in Geschäfte und Schulen. Ob bei den Einbrüchen etwas entwendet wurde, ist noch unbekannt.

Im Zeitraum von Freitag 16 Uhr bis Montag 05 Uhr brachen Täter in der Josephstraße in die Pestalozzischule ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude, indem sie ein Fenster zerstörten.

An der Oberschule in der Straße Am Meldauer Berg versuchten unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag 12.30 Uhr bis Montag 08 Uhr über ein Fenster einzubrechen. Sie zerstörten einen Teil der Scheibe, gelangten jedoch nicht ins Innere.

Bei einem Möbelgeschäft in der Husarenstraße und einem Restaurant in der Lindhooper Straße blieb es ebenfalls bei Versuchen. Zwischen Samstag 18 Uhr und Montag 13 Uhr versuchten die Täter eine Tür zu dem Möbelgeschäft aufzubrechen. In der Zeit von Sonntag 22.30 Uhr bis Montag 11 Uhr zerstörten die Täter eine Fensterscheibe, konnten darüber jedoch nicht in das Lokal gelangen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 23 Uhr und 05 Uhr, gelang es unbekannten Tätern in das Kino in der Zollstraße einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen scheiterte der Versuch, eine Tür zu öffnen und sie zerstörten in der Folge eine Scheibe, um sich Zutritt zu verschaffen.

Am Montagmorgen bemerkten Anwohner gegen 07 Uhr verdächtige Bewegungen in einem Restaurant in der Schleppenföhrer Straße. Sie bemerkten eine offenstehende Tür und informierten die Polizei und den Besitzer. Sie stellten fest, dass die Täter die Scheibe einer Tür beschädigt und sich damit Zugang in das Lokal verschafft hatten. Vor dem Eintreffen der Polizei war die Täter bereits wieder geflüchtet.

Ob und wie weit die Einbrüche in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Der Zentrale Kriminaldienst in Verden bittet Zeugen, die Hinweise zu einer oder mehreren Taten haben oder Hinweise zu den Tätern, sich unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Sporthalle randaliert+ Schwanewede. In einer Sporthalle wurde am Wochenende durch bislang unbekannte Täter eingebrochen und randaliert. Zwischen Samstag 15 Uhr bis Montag 06 Uhr verschafften sich die Täter Zugang in die Sporthalle der Grundschule. Im Inneren beschädigten sie mehrere Geräte und Scheiben. Die Polizei Schwanewede bittet Zeugen, Hinweise zu der Tat oder den Täter unter 04209-918650 mitzuteilen.

