POL-VER: +Lkw durchbricht Leitplanke und blockiert die Fahrbahn+

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Schmuck gestohlen+ Achim. Am Montag nutzen bislang unbekannte Täter eine kurze Abwesenheit und brachen in ein Wohnhaus in der Verdener Straße ein. Zwischen 11.10 Uhr und 11.40 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang in das Haus und ...

mehr