POL-UN: Schwerte - Lebensgefährlich verletzte Schülerin erlag ihren Verletzungen

Holzwickede (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwoch (03.07.2024) gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Steinstraße in Holzwickede eingedrungen. Gegen 08.20 Uhr beobachtete eine Zeugin den Täter auf dem Grundstück ihres Nachbarn und alarmierte diesen. Nachdem der Täter bemerkt hatte, dass er beobachtet wird, entfernte er sich zu ...

