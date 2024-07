POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Bönen (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (28.02.2024) zwischen 00.20 Uhr und 01.10 Uhr gewaltsam in die Geschäftsräume eines Lager- und Logistikzentrums an der Edisonstraße in Bönen eingedrungen. Sie machten sich an Einzahlungsautomaten zu schaffen, entwenden konnten sie allerdings nichts. ...

mehr